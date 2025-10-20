 Aller au contenu principal
Rémy Cointreau réalise un placement privé Schuldschein de €200 mlns
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:02

Remy Cointreau SA RCOP.PA :

* RÉMY COINTREAU RÉALISE UN PLACEMENT PRIVÉ SCHULDSCHEIN D'UN MONTANT DE 200 MILLIONS D'EUROS

* RÉPARTI EN DEUX TRANCHES DE 3 ET 5 ANS, SOIT UNE MATURITÉ MOYENNE D'ENVIRON 4 ANS

Texte original nBw2VFJmGa Pour plus de détails, cliquez sur RCOP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

REMY COINTREAU
48,980 EUR Euronext Paris +2,17%
