information fournie par Reuters • 20/10/2025 à 18:02

Rémy Cointreau réalise un placement privé Schuldschein de €200 mlns

Remy Cointreau SA RCOP.PA :

* RÉMY COINTREAU RÉALISE UN PLACEMENT PRIVÉ SCHULDSCHEIN D'UN MONTANT DE 200 MILLIONS D'EUROS

* RÉPARTI EN DEUX TRANCHES DE 3 ET 5 ANS, SOIT UNE MATURITÉ MOYENNE D'ENVIRON 4 ANS

(Rédaction de Gdansk)