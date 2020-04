Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau prévoit une baisse de ses résultats annuels Reuters • 02/04/2020 à 17:56









PARIS, 2 avril (Reuters) - Rémy Cointreau RCOP.PA annonce jeudi dans un communiqué: * QUE SON CHIFFRE D'AFFAIRES 2019/20 SERA EN BAISSE D'ENVIRON 9% EN PUBLIÉ, ET DE 12% EN ORGANIQUE * ANTICIPER UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT ANNUEL EN REPLI DE 20% À 25% EN PUBLIÉ ET DE 25% À 30% EN ORGANIQUE * ANTICIPER UNE DÉCROISSANCE ORGANIQUE DE SES VENTES AU 1ER TRIMESTRE FISCAL 2020/21 SUPÉRIEURE À CELLE DE 26% ATTENDUE AU 4ÈME TRIMESTRE 2019/20. Texte original sur Eikon

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +0.10%