Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: près de 60% du dividende payé en actions information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce qu'à la clôture de la période d'option, qui était ouverte du 26 juillet au 16 septembre inclus, 59,8% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions de son dividende de deux euros par action au titre de l'exercice 2023-24.



Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 907.322 actions nouvelles seront émises, à un prix d'émission unitaire de 67,16 euros, portant à 52.160.291 le nombre d'actions composant le capital social de la maison de spiritueux.



Le règlement-livraison des actions et leur admission sur Euronext interviendront le 1er octobre, tout comme le paiement du dividende en numéraire. Elles porteront jouissance au 1er avril 2024 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.





Valeurs associées REMY COINTREAU 65,90 EUR Euronext Paris +5,19%