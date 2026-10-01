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Rémy Cointreau place ses premières obligations hybrides
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 07:10

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Rémy Cointreau indique avoir réalisé le placement de sa première émission d'obligations hybrides super-subordonnées perpétuelles pour un montant de 250 MEUR, au taux fixe de 6,75%. Le carnet d'ordres a atteint plus de 695 MEUR, soit un taux de sursouscription de 2,7 fois.

Le règlement-livraison devrait intervenir le 7 octobre. Rémy Cointreau disposera à son gré d'une première option de remboursement anticipé de ces titres à partir du 7 juillet 2031 et jusqu'au 7 octobre 2031. Le produit net sera affecté aux besoins généraux, notamment au refinancement de dettes existantes.

Sur la base des principes comptables applicables à ce jour, la maison française de cognac et de spiritueux comptabilisera l'intégralité de ces obligations en capitaux propres. Par ailleurs, elles bénéficieront d'un traitement en fonds propres à hauteur de 50% par Moody's.

Ainsi, cette émission lui permettra d'accélérer sa trajectoire de désendettement et d'accroître sa flexibilité financière, avant la matérialisation des premiers bénéfices attendus de son plan de transformation, tout en contribuant à conforter son profil de crédit et sa notation "investment grade".

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