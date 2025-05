Rémy Cointreau: nouveau directeur général fin juin information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau fait part de l'arrivée de Franck Marilly en tant que directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions le 25 juin et succèdera à cette date à Éric Vallat, qui travaillera toutefois à ses côtés afin d'assurer une transition harmonieuse.



Franck Marilly rejoint le groupe de cognac, fort d'un parcours professionnel riche de plus de 30 années passées au sein de groupes de renom comme Chanel, Unilever et Shiseido, et ayant vécu dans de nombreux pays européens ainsi qu'aux États-Unis.



Sous sa direction, Rémy Cointreau poursuivra sa stratégie de valeur ainsi que le développement et la mise en oeuvre de nouvelles innovations, tout en consolidant sa position sur ses marchés clés et en s'ouvrant à de nouveaux territoires.





