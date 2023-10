Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - Le titre Rémy Cointreau cède plus de 1,5% à Paris alors que Barclays a confirmé aujourd'hui sa note 'sous-pondérer' sur le titre, avec un objectif de cours abaissé de 128 à 111 euros, déclarant 'ne pas voir comment l'entreprise peut maintenir ses objectifs annuels 2024', avant son point d'activité de deuxième trimestre.



'Notre position négative sur Rémy est en grande partie due à nos préoccupations à long terme concernant le marché chinois. Cependant, des données inquiétantes en provenance des États-Unis montrent que le problème se situe en Occident à court terme', prévient-il.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.14%