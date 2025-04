Rémy Cointreau: le DG Eric Vallat quittera ses fonctions à l'été

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROB KIM )

Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mercredi la démission de son directeur général Eric Vallat, effective cet été, selon sa volonté et après cinq années à ce poste.

"Un processus de sélection est d'ores et déjà en cours pour désigner dans les plus brefs délais la personne qui lui succèdera et qui poursuivra, avec un regard neuf, la stratégie de valeur du groupe", a indiqué Rémy Cointreau dans un communiqué.

Eric Vallat "a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel", précise-t-on de même source.

Lors de la publication de ses résultats les plus récents, publiés en janvier, le groupe de spiritueux avait indiqué avoir été affecté au troisième trimestre de son exercice 2024/25 (octobre-décembre) par la baisse de ses ventes aux Etats-Unis et des conditions de marché "plus difficiles" en Chine.

L'entreprise est très dépendante du succès du cognac qui représente près des deux tiers de son chiffre d'affaires et de la demande des Chinois pour cette boisson haut de gamme.