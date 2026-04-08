Rémy Cointreau lance un plan stratégique pour améliorer sa rentabilité

Le logo de Cointreau est visible au Carre Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

Rémy Cointreau ‌a annoncé mercredi le lancement d'un programme ​de transformation intitulé "RC Forward", qui vise à réduire sa dépendance aux cycles macroéconomiques et ​passe notamment par une évolution de la structure dirigeante ​du groupe, la création ⁠d'une direction dédiée à ses marques de ‌prestige et la nomination d'un "Chief Transformation Officer".

"Notre ambition est claire : améliorer durablement ​la rentabilité ‌afin de dégager des ressources additionnelles ⁠à réinvestir dans la croissance", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général ⁠de Rémy ‌Cointreau.

Les premières avancées de ce plan ⁠de transformation, qui s'appuie sur cinq "leviers ‌stratégiques", seront partagées le 4 juin, ⁠à l'occasion de la publication des ⁠résultats annuels, ‌selon le communiqué.

Seront également annoncés "le niveau d’ambition ​en matière de ‌création de valeur à horizon de trois ans".

Rémy Cointreau annonce ​par ailleurs la nomination de Luca Marotta en tant que directeur général ⁠adjoint du groupe, tandis que Célia d’Everlange est nommée Chief Transformation Officer et intègre le comité exécutif pour la durée du plan de transformation.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)