 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rémy Cointreau lance un plan stratégique pour améliorer sa rentabilité
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 08:04

Le logo de Cointreau est visible au Carre Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

Le logo de Cointreau est visible au Carre Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

Rémy Cointreau ‌a annoncé mercredi le lancement d'un programme ​de transformation intitulé "RC Forward", qui vise à réduire sa dépendance aux cycles macroéconomiques et ​passe notamment par une évolution de la structure dirigeante ​du groupe, la création ⁠d'une direction dédiée à ses marques de ‌prestige et la nomination d'un "Chief Transformation Officer".

"Notre ambition est claire : améliorer durablement ​la rentabilité ‌afin de dégager des ressources additionnelles ⁠à réinvestir dans la croissance", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général ⁠de Rémy ‌Cointreau.

Les premières avancées de ce plan ⁠de transformation, qui s'appuie sur cinq "leviers ‌stratégiques", seront partagées le 4 juin, ⁠à l'occasion de la publication des ⁠résultats annuels, ‌selon le communiqué.

Seront également annoncés "le niveau d’ambition ​en matière de ‌création de valeur à horizon de trois ans".

Rémy Cointreau annonce ​par ailleurs la nomination de Luca Marotta en tant que directeur général ⁠adjoint du groupe, tandis que Célia d’Everlange est nommée Chief Transformation Officer et intègre le comité exécutif pour la durée du plan de transformation.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Valeurs associées

REMY COINTREAU
38,6400 EUR Euronext Paris +3,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank