Rémy Cointreau lance un plan stratégique pour améliorer sa rentabilité

Le logo de Cointreau est visible au Carre Cointreau de la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers
Rémy Cointreau a annoncé mercredi le lancement d'un programme de transformation intitulé "RC Forward", qui vise à réduire sa dépendance aux cycles macroéconomiques et passe notamment par une évolution de la structure dirigeante du groupe, la création d'une direction dédiée à ses marques de prestige et la nomination d'un "Chief Transformation Officer".
"Notre ambition est claire : améliorer durablement la rentabilité afin de dégager des ressources additionnelles à réinvestir dans la croissance", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général de Rémy Cointreau.
Les premières avancées de ce plan de transformation, qui s'appuie sur cinq "leviers stratégiques", seront partagées le 4 juin, à l'occasion de la publication des résultats annuels, selon le communiqué.
Seront également annoncés "le niveau d’ambition en matière de création de valeur à horizon de trois ans".
Rémy Cointreau annonce par ailleurs la nomination de Luca Marotta en tant que directeur général adjoint du groupe, tandis que Célia d’Everlange est nommée Chief Transformation Officer et intègre le comité exécutif pour la durée du plan de transformation.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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