Rémy Cointreau: démission du directeur général information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce la démission d'Éric Vallat de ses fonctions de directeur général, effective cet été. Après plus de cinq années passées à la tête de la direction générale du groupe, il a décidé de se consacrer à un nouveau projet professionnel.



Un processus de sélection est d'ores et déjà en cours pour désigner dans les plus brefs délais la personne qui lui succèdera et qui 'poursuivra, avec un regard neuf, la stratégie de valeur du groupe, tout en s'appuyant sur des bases solides établies au fil des années'.



Marie-Amélie de Leusse, présidente du conseil d'administration, assurera la supervision de la période de transition, veillant à la continuité des activités du groupe de vins et spiritueux, ainsi qu'à la bonne mise en oeuvre de l'orientation stratégique.





Valeurs associées REMY COINTREAU 42,500 EUR Euronext Paris 0,00%