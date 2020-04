Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy-Cointreau coupe son dividende, baisse des rémunérations des dirigeants Reuters • 16/04/2020 à 18:44









16 avril (Reuters) - Rémy-Cointreau <al OREP.PA a annoncé jeudi dans un communiqué: * RÉMY COINTREAU PROPOSERA À SON AG D'ACCORDER UN DIVIDENDE DE €1.00 PAR ACTION AU TITRE DE L'ANNÉE 2019/20 (CONTRE 2,65 EUROS LORS DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT) * LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ONT DÉCIDÉ D'UN GEL DE LEUR RÉMUNÉRATION FIXE POUR LES DOUZE PROCHAINS MOIS ET D'UNE BAISSE TRÈS SUBSTANTIELLE DE LEUR RÉMUNÉRATION VARIABLE AU TITRE DE L'ANNÉE 2019/20 * LE GROUPE GARANTIRA LES SALAIRES DE BASE DE SES SALARIÉS JUSQU'À FIN MAI SANS RECOURIR AUX AIDES D'ETAT (Bureau de Paris)

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.57% REMY COINTREAU Euronext Paris +0.49%