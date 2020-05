Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau chute, Goldman juge une pause nécessaire Reuters • 19/05/2020 à 10:11









RÉMY COINTREAU CHUTE, GOLDMAN JUGE UNE PAUSE NÉCESSAIRE (Reuters) - L'action Rémy Cointreau chute mardi en Bourse après un abaissement de recommandation par Goldman Sachs, qui juge une pause nécessaire après la surperformance du titre par rapport à ses concurrents. L'action perd 5,20% à 102 euros à 10h00, l'une des plus fortes baisses de l'indice parisien SBF 120, qui recule au même moment de 0,86%. Goldman Sachs a dégradé sa recommandation sur le groupe de vins et spiritueux à "neutre" contre "achat". L'intermédiaire dit s'attendre à un impact positif à moyen-long terme de la revue stratégique en cours mais ajoute que la visibilité demeurera faible jusqu'au troisième trimestre en raison de l'effet des déstockages. "Une pause est nécessaire" jusqu'à un point d'inflexion sur les résultats, lit-on dans la note. Les analystes de Goldman Sachs disent s'attendre à une baisse du chiffre d'affaires en données organiques de 51,1% au premier trimestre et de 4,7% au deuxième trimestre avant un redémarrage progressif au second semestre. Le groupe a prévenu fin avril que son chiffre d'affaires en données organiques pourrait chuter de 50% à 55% au premier trimestre de son exercice 2020-2021, pénalisé par d'importants déstockages en Chine et une activité très ralentie sur ses marchés européen et américain. (Version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -5.20%

