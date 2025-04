Rémy Cointreau: CA annuel en baisse de 18% information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 09:20









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 984,6 millions d'euros sur son exercice 2024-25, en baisse de 17,5% en données publiées et de 18% en organique (dont -21,9% pour le cognac et -9,6% pour les liqueurs et spiritueux).



Au quatrième trimestre et en organique, le CA de la division cognac a chuté de 32,8% (-23,7% hors impacts du duty free Chine et des effets calendaires liés au nouvel an chinois), alors que celui des liqueurs et spiritueux a progressé de 16,1%.



Revendiquant une 'excellente exécution du plan de réduction des coûts (plus de 50 millions d'euros cette année), il confirme son objectif de marge opérationnelle courante pour l'année (entre 21 et 22%, en organique), ainsi que ses objectifs pour 2029-30.





