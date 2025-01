Rémy Cointreau: baisse de près de 18% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche pour les neuf premiers mois de son exercice 2024-25, un chiffre d'affaires de 787,8 millions d'euros, en baisse de 17,8% en organique (-17,7% en données publiées) dont une baisse organique de 21,5% au troisième trimestre.



La maison de Cognac et d'autres spiritueux a vu la région Amériques enregistrer une forte baisse de ses ventes pour son troisième trimestre comptable, affectées par des effets de déstockage et une base de comparaison élevée.



Les ventes de la région APAC essuient un recul marqué reflétant des conditions de marché plus difficiles en Chine, tandis que la région EMEA enregistre un léger recul, démontrant une forte amélioration séquentielle par rapport au deuxième trimestre.



Compte tenu de l'évolution à neuf mois, le groupe prévoit pour l'exercice 2024-25 une baisse organique du CA dans le bas de sa fourchette (c'est-à-dire proche de -18% en organique), tout en confirmant viser une marge ROC entre 21 et 22% en organique.





