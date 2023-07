Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: baisse de 37% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - La maison de vins et spiritueux Rémy Cointreau indique avoir réalisé un chiffre d'affaires 'conforme aux prévisions' de 257,5 millions d'euros sur son premier trimestre 2023-24, en baisse de 37,2% en données publiées et de 35% en organique.



'Cette performance traduit une base de comparaison exceptionnellement élevée, la volonté du groupe de baisser fortement le niveau de ses stocks de Cognac aux Etats-Unis et une poursuite de la normalisation de la consommation aux Etats-Unis', explique-t-elle.



Pour l'exercice 2023-24, Rémy Cointreau anticipe un chiffre d'affaires stable en organique, intégrant une forte reprise de la croissance au second semestre après un recul marqué au premier, et entend confirmer son niveau de profitabilité en organique sur l'année.





