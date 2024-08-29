Rémy Cointreau attend la décision finale du MOFCOM sur l’enquête antidumping pour évaluer les futurs impacts

Remy Cointreau SA RCOP.PA :
* RÉMY COINTREAU A PRIS ACTE DE LA COMMUNICATION DU MINISTÈRE DU COMMERCE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (MOFCOM) QUI ÉVALUE, DE MANIÈRE PRÉLIMINAIRE ET SANS EFFET IMMÉDIAT, À 38,1% LA MARGE DE DUMPING RÉALISÉE SUR LES IMPORTATIONS EN CHINE DE LA DIVISION COGNAC DE RÉMY COINTREAU
* CETTE DÉCISION INTERVIENT EN DÉPIT DE LA PLEINE COLLABORATION DU GROUPE AVEC LES AUTORITÉS CHINOISES DEPUIS L'OUVERTURE DE L'ENQUÊTE LE 5 JANVIER 2024
* CETTE DÉCISION EST QUALIFIÉE DE « PRÉLIMINAIRE » ET N'EST PAS ACCOMPAGNÉE DE « MESURES PROVISOIRES », CE QUI IMPLIQUE QUE LES DROITS DE DOUANE FINAUX QUI SERONT ANNONCÉS À L'ISSUE DE L'ENQUÊTE POURRAIENT DIFFÉRER DE CEUX QUI VIENNENT D'ÊTRE COMMUNIQUÉS OU NE PAS ÊTRE APPLIQUÉS
* RÉMY COINTREAU EST CONTRAINT D'ATTENDRE LA DÉCISION FINALE DU MOFCOM AFIN D'ÊTRE EN MESURE D'ÉVALUER LES ÉVENTUELS FUTURS IMPACTS
* RÉMY COINTREAU ENTEND POURSUIVRE SA PLEINE COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS CHINOISES JUSQU'À LA FIN DE L'ENQUÊTE
* LES ANNONCES DU MINISTÈRE DU COMMERCE CHINOIS POURRAIT IMPLIQUER UNE TAXE ADDITIONNELLE DANS LA MÊME PROPORTION SUR LES EXPORTATIONS FUTURES DE COGNAC VERS LA CHINE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur RCOP.PA
(Gdansk Newsroom)
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