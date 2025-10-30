Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels, Chine et USA pèsent

Le logo de Cointreau

Rémy Cointreau a abaissé jeudi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel en raison de la détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes aux Etats-Unis moins marqué que prévu.

À la Bourse de Paris, le titre Rémy Cointreau cédait 6,05% à 44,10 euros à 09h25 GMT après avoir perdu jusqu'à 11% à l'ouverture des marchés.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a publié au titre de son deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 268,8 millions d'euros, contre 316,7 millions un an plus tôt, enregistrant une baisse de 11% à devises et périmètre constants plus importante qu'attendu. Selon le consensus fourni par la société, les analystes tablaient en moyenne sur une baisse organique de 9%.

La division Cognac accuse une baisse organique de ses ventes de 13,5% sur la période, un peu plus marquée que prévu, reflétant "un environnement de marché plus difficile en Chine" et "un décalage de trois semaines du 'Mid-Autumn Festival'".

"L'avertissement lancé aujourd'hui est d'une ampleur considérable et laisse supposer que l'entreprise souffre de la détérioration continue de la demande mondiale de cognac ainsi que d'une probable réinitialisation de ses marges", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les principaux marchés de Rémy Cointreau, la Chine et les Etats-Unis, ce qui a contraint l'entreprise à revoir ses prévisions à la baisse à plusieurs reprises et à abandonner en juin ses objectifs de chiffre d'affaires à moyen terme.

En revanche, les ventes de cognac dans la région Amériques ont enregistré un deuxième trimestre consécutif de forte croissance, soutenues par une base de comparaison très favorable et une nouvelle amélioration séquentielle des ventes des grossistes vers les détaillants ("depletions"), a indiqué le groupe.

Rémy Cointreau anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% ("low single-digit"), contre 4 à 6% ("mid-single-digit") précédemment.

Son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26 a lui aussi été abaissé, après un relèvement fin août. Le groupe vise maintenant une baisse de 11 à 15% ("low double-digit et mid-teens") contre une croissance autour de 5% ("mid-single digit") précédemment.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin et Benjamin Mallet)