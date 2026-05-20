Prêt à Kiev: l'UE va débloquer "mi-juin" une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros

L'Union européenne prévoit de verser "autour de la mi-juin" une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'Union européenne prévoit de verser "autour de la mi-juin" une première aide budgétaire de 3,2 milliards d'euros à l'Ukraine, dans le cadre de son prêt géant de 90 milliards d'euros, a annoncé mercredi le commissaire européen à l'Economie Valdis Dombrovskis.

"Nous avons finalisé nos négociations (...) d'assistance budgétaire dans le cadre du prêt de soutien à l'Ukraine", a déclaré le commissaire, ouvrant la voie à ce premier versement, sous réserve notamment de la ratification de l'accord par la partie ukrainienne.

Un protocole d'accord a été conclu avec Kiev, détaillant les modalités de cette aide budgétaire, et en particulier les multiples conditions que l'Ukraine devra remplir pour en bénéficier.

Kiev s'est notamment engagé à accroître ses recettes budgétaires de 6 milliards d'euros cette année, a précisé le responsable.

Ce protocole d'accord devrait être entériné dès la semaine prochaine par la Rada, le Parlement ukrainien, espère la Commission.

Un accord de prêt plus général est par ailleurs en cours de finalisation, qui encadrera le soutien aux dépenses militaires de Kiev, a précisé M. Dombrovkis. Un premier paiement au titre de ce volet militaire du prêt à l'Ukraine est "imminent", a-t-il ajouté.

L'UE a prévu d'accorder à l'Ukraine un prêt de 90 milliards d'euros au total, qui sera versé par tranches en 2026 et 2027, dont 60 milliards seront utilisés pour la fourniture d'armes, et 30 milliards serviront à couvrir les besoins budgétaires généraux de Kiev (hôpitaux, écoles, relogement des personnes déplacées).

Kiev n'aura pas à verser d'intérêts à l'UE.

Mais il ne s'agira pas d'un chèque en blanc, a prévenu Bruxelles: le prêt sera soumis à des conditions, en particulier en matière de transparence sur l'utilisation des fonds, de respect de l'Etat de droit et de lutte contre la corruption.

Et les achats de matériel militaire bénéficieront en partie aux industriels européens.

Le prêt à l'Ukraine avait été validé par l'UE en avril, après la levée du veto hongrois qui avait bloqué son adoption pendant plusieurs mois.

Il s'agit d'une aide vitale pour Kiev. L'UE, qui a déjà fourni près de 200 milliards d'euros à l'Ukraine sous diverses formes depuis le début de l'invasion russe en 2022, s'est engagée fin 2025 à fournir ce prêt pour éviter la faillite à ce pays épuisé financièrement par la guerre et par la fermeture du robinet budgétaire américain.