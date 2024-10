Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau: -3% sous 64,7E, re-test des 61E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Le pullback amorcé sous 70,5E se poursuit, le titre a déjà reperdu près de -9% et s'enfonce sous 64,7E.

Le titre pourrait bien retracer le plancher des 61E du 18 septembre dernier avant de rebondir : avec un P/E de 17, c'est la valeur 'luxe' la plus 'bon marché'





Valeurs associées REMY COINTREAU 65,05 EUR Euronext Paris -2,40%