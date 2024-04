Rémunération de Carlos Tavares : la gauche propose un "salaire maximum" dans les entreprises

La proposition de loi, déposée par le groupe parlementaire La France insoumise, est signée par plusieurs responsables de la gauche en réponse au patron de Stellantis. "Faites une loi (...), je la respecterai", avait-il lancé face aux caméras.

Carlos Tavares, à Turin, le 10 avril 2024 ( AFP / MARCO BERTORELLO )

Quel salaire pour les grands patrons? Tandis que les actionnaires de Stellantis validaient -dans un vote purement consultatif- la rémunération du PDG du groupe Carlos Tavares, qui pourrait grimper à 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, plusieurs responsables de gauche ont annoncé mardi 16 avril vouloir légiférer pour limiter le salaire des grands dirigeants. Ces élus prennent ainsi au mot Carlos Tavares qui a suggéré à ceux s'émouvant de l'augmentation de sa rémunération à Stellantis de "faire une loi".

"Chiche M. Tavares: je dépose aujourd'hui une proposition de loi pour fixer un salaire maximum dans les entreprises, en limitant à 20 les écarts entre la plus grande rémunération et le plus petits salaires", a écrit sur X le député La France insoumise Matthias Tavel. Le patron des députés socialistes, Boris Vallaud, a lui annoncé que son groupe déposera de nouveau une proposition de loi de 2020 visant à limiter les écarts de rémunération au sein des entreprises.

"Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi"

"On peut donner raison à M. Tavares sur un point: c'est la politique qui pourra régler une limite décente aux écarts des revenus", a-t-il ajouté. "En 10 ans, le patron de Stellantis a vu sa rémunération multipliée par 10. Et quand je propose d'indexer les salaires sur l'inflation, on me dit que c'est trop demander ! Ce monde est fou", a réagi pour sa part le N.1 des communistes Fabien Roussel.

"Nous proposons une directive cadre au niveau européen pour limiter les salaires de 1 à 20", a déclaré également la tête de liste insoumise aux élections européennes Manon Aubry. "90% de mon salaire est fait par les résultats de l'entreprise, (...) donc cela prouve que les résultats de l'entreprise ne sont apparemment pas trop mauvais", s'est défendu le directeur général de Stellantis sur France Bleu Lorraine Nord . "Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi et je la respecterai", a-t-il lancé.

Les actionnaires ont validé mardi à 70% des voix la rémunération en forte hausse de Carlos Tavares lors de l'assemblée générale du géant automobile, qui affiche des résultats records grâce à une maîtrise drastique des coûts et des prix élevés qui permettent d'atteindre des marges confortables. La rémunération de M. Tavares pourra atteindre 36,5 millions d'euros pour l'année 2023, selon le rapport financier annuel de l'entreprise. En 2022, Emmanuel Macron avait jugé "choquant et excessif" le montant "astronomique" de la rétribution du patron portugais.