Remontée inattendue de l'indice de confiance du consommateur aux USA
24/02/2026

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est améliorée de manière inattendue en février, montre une enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale est ressorti à 91,2 sur le mois qui s'achève, contre 89 en janvier (chiffre révisé) et un consensus qui le donnait à 87, témoignant d'un moindre pessimisme des ménages après l'accès de faiblesse qui s'était manifesté mois dernier.

La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a reculé de 1,8 point pour s'établir à 120, mais celle mesurant les anticipations s'est inscrit en hausse de 4,8 points à 72.

Egalement très suivies, les anticipations du consommateur sur l'inflation à l'horizon d'un an restent à un niveau élevé, souligne le ConfBoard, qui note que les consommateurs pensent toujours que les prix vont continuer à augmenter au cours de l'année à venir, à peu près au même rythme qu'auparavant.

