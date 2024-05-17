Remise en service de l'unité 2 de la centrale nucléaire Cook d'AEP dans le Michigan

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC'S (AEP)INDIANA MICHIGAN POWER:
* L'UNITÉ 2 DE LA CENTRALE COOK A ÉTÉ REMISE EN SERVICE ET CONNECTÉE AU RÉSEAU À 16 H 04, LE JEUDI 16 MAI
* INDIQUE QUE LA PUISSANCE A ÉTÉ RÉDUITE À 25 % ET QU'IL A FINALEMENT ÉTÉ DÉTERMINÉ QUE LE RÉACTEUR DEVAIT ÉGALEMENT ÊTRE MIS HORS SERVICE POUR RÉPARER LA FUITE
* INDIQUE QUE LES OPÉRATEURS ONT DÉCLENCHÉ MANUELLEMENT LE RÉACTEUR EN TOUTE SÉCURITÉ POUR COMMENCER LE PROCESSUS DE RÉPARATION
* INDIQUE QUE L'UNITÉ 1 EST RESTÉE À 100 % DE SA PUISSANCE PENDANT LA DURÉE DE LA RÉPARATION DE L'UNITÉ 2, ET QU'IL N'Y A PAS EU D'IMPACT SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
* INDIQUE QUE LA CAUSE PREMIÈRE DE LA FUITE DE VAPEUR DE L'UNITÉ 2 EST TOUJOURS EN COURS DE DÉTERMINATION
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