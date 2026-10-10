Ukraine : au moins 11 morts dont trois enfants dans des frappes russes sur Zaporijjia

Des secouristes évacuent une personne blessée après une frappe russe sur un immeuble résidentiel de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine, le 10 octobre 2026 ( AFP / Daria Nazarova )

Des frappes russes sur la ville de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine tôt samedi ont fait au moins onze morts, dont trois enfants, selon le dernier bilan des autorités.

"Le bilan des frappes aériennes sur Zaporijjia continue de s'alourdir. Jusqu'à présent, onze civils ont été tués. Parmi eux se trouvent trois enfants", a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Mykhaïlo Semikin.

Les secouristes continuent de chercher des personnes sous les décombres des bâtiments détruits", a-t-il ajouté, plusieurs heures après l'attaque survenue au petit matin sur cette capitale régionale, située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front.

"Tôt ce matin, les forces russes ont lâché cinq bombes aériennes guidées sur des quartiers résidentiels de la capitale régionale. Deux ont frappé des immeubles résidentiels", a indiqué la police nationale dans un communiqué.

"Ils n'ont pas survécu"

Daniil Pichkin, un volontaire, est arrivé tôt avec son équipe sur l'un des sites touchés. "Nous avons vu des gens sous les décombres, il s'agissait d'une femme, son mari et un enfant", a-t-il témoigné auprès de l'AFP.

Des secouristes ukrainiens travaillent dans les décombres d'un immeuble de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, touché par une frappe russe le 10 octobre 2026 ( AFP / Daria Nazarova )

Deux personnes ont pu être secourues dans les gravats, a-t-il poursuivi, "malheureusement, une petite fille est morte".

Iryna, 69 ans, résidente d'un des immeubles touchés par la frappe, a raconté avoir tout juste eu le temps de se réfugier dans ses toilettes après avoir vu les avertissements d'un bombardement imminent.

Ses voisins, un couple d'amis, ont été tués. "Ils avaient 75 ans. Ils ont été projetés comme ça, dans la rue. Ils n'ont pas survécu jusqu'à l'hôpital", a-t-elle témoigné à l'AFP.

La Russie a intensifié ses frappes contre le territoire ukrainien ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Les efforts diplomatiques sous médiation américaine pour mettre fin à plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine n'ont, eux, pour l'instant abouti à aucun résultat.