[REMINDER] Invitation webinaire actionnaires individuels le mardi 15 octobre 2024 dans le cadre de la publication des Résultats semestriels 2024

Suite à la publication des résultats semestriels 2024, Vaziva, pionnière de la dématérialisation des dotations sociales et Euroland Corporate sont ravis de convier les actionnaires et investisseurs particuliers à un webinaire exclusif qui se tiendra le mardi 15 octobre 2024 à 18h. Au cours de cette visioconférence, Patrick Berthé, Président Directeur Général de Vaziva, et Christophe Kourdouly, Directeur financier, commenteront les résultats semestriels 2024 et la stratégie de développement ambitieuse en France et en Europe.