Remboursement d’un prêt d'actions dans le cadre d’une augmentation de capital réservée

Paris, France - 20 mars 2026 - 8:00 CET - Crypto Blockchain Industries (CBI) annonce un remboursement de prêt d’actions dans le cadre d’une augmentation de capital et réservée à son principal actionnaire Ker Ventures SARL (« Ker Ventures ») au prix unitaire de 0,2370€ par action.

CBI a deux programmes avec Ker Ventures pour acquérir des serveurs de minage de Bitcoins et renforcer son partenariat avec Blockware Solutions.

Le premier est un programme de cessions d'actions par Ker Ventures, cessions suivies d’avances en compte courant non dilutives par Ker Ventures à CBI et portant intérêt au taux de 8% l’an.

Le second est un programme de prêt d’actions sans intérêt par Ker Ventures à CBI, les actions étant remboursées sans intérêt avec une parité de 1 action émise pour 1 action prêtée. Dans le cadre de ce second programme, CBI a acquis en octobre 2025 et en février 2026 des notes convertibles émises par Blockware Solutions en échange d'actions CBI, et CBI a vendu durant l’année calendaire 2025 des actions CBI pour acquérir des serveurs de minage de Bitcoins. Ce second programme a porté sur 27 919 000 actions CBI, prêtées sans intérêt par Ker Ventures.