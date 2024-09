Remake Live fait 3 acquisitions au Royaume-Uni

Julien Lamy, directeur des Investissements chez Remake a déclaré : " (...) Nous considérons aujourd'hui le marché britannique sous-évalué, affichant des primes de risque plus importantes que dans de nombreux pays d'Europe continentale alors même que les risques technique et locatif sont globalement maîtrisés sur ces investissements. Au total, Remake Live a investi ou est sous engagement à hauteur de 280 millions d'euros à date, dans 6 pays différents. "

Enfin, Remake Live acquiert le siège de la société Hydrasun à Aberdeen. Il s'agit d'un ensemble de locaux d'activité et de bureaux de 9 900 mètres carrés loué pour 16,5 années fermes, également dans le cadre d'un bail institutionnel. L'investissement de 17,5 mètres carrés fait ressortir un taux de rendement initial de 7,89%.

Remake a annoncé également l'acquisition du siège de Scottish Television (STV), à Glasgow, au coeur du centre médiatique et technologique de la ville. Cet immeuble de 5 700 mètres carrés fait l'objet d'un bail ferme institutionnel (toutes charges et travaux récupérables) de 17 années. Le rendement initial ainsi obtenu s'élève à 7,13%.

Dans le détail, Remake Live a acquis un immeuble neuf de 7 107 mètres carrés livré en septembre à Dundee et entièrement loué dans le cadre d'un bail institutionnel (toutes charges et travaux récupérables) de 17,5 ans fermes auprès de BT Group (British Telecom). Cet investissement de 28,6 millions d'euros a été réalisé sur la base d'un taux de rendement net de 7,12%.

(AOF) - Remake a réalisé l’acquisition de trois immeubles en Écosse pour 60,2 millions d'euros. Situés respectivement à Dundee, Glasgow et Aberdeen, ils représentent une surface totale de 22 700 mètres carrés, sont 100% loués, et offrent une durée ferme moyenne des baux de 17,1 ans, pour un taux de rendement initial pondéré de 7,34%.

