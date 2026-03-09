Relmada Therapeutics fait un bond avant la mise sur le marché grâce à des données prometteuses sur un médicament contre le cancer de la vessie à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Relmada Therapeutics RLMD.O augmentent de 73% à 5,64 $ avant la mise sur le marché
** La société affirme que son médicament expérimental contre le cancer de la vessie NDV-01 a permis à la plupart des patients de rester exempts de cancer dans une étude de phase intermédiaire
** La société affirme que 76% des 48 patients à haut risque n'avaient plus de cancer après un an; 95% ont montré une réponse complète à un moment donné
** Aucun patient n'a vu sa maladie s'aggraver et aucun n'a eu besoin d'une opération d'ablation de la vessie; les effets secondaires sont pour la plupart bénins, ajoute la société
** Le cancer de la vessie survient lorsque des cellules anormales se développent dans la paroi de la vessie; la plupart des cas précoces ont tendance à réapparaître après le traitement
** RLMD prévoit d'entamer des essais de phase avancée dans le courant de l'année, les premiers résultats étant attendus d'ici la fin de l'année, selon l'entreprise
** Les actions sont multipliées par neuf en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer