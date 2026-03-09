 Aller au contenu principal
Relmada Therapeutics fait un bond avant la mise sur le marché grâce à des données prometteuses sur un médicament contre le cancer de la vessie à mi-parcours
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Relmada Therapeutics RLMD.O augmentent de 73% à 5,64 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental contre le cancer de la vessie NDV-01 a permis à la plupart des patients de rester exempts de cancer dans une étude de phase intermédiaire

** La société affirme que 76% des 48 patients à haut risque n'avaient plus de cancer après un an; 95% ont montré une réponse complète à un moment donné

** Aucun patient n'a vu sa maladie s'aggraver et aucun n'a eu besoin d'une opération d'ablation de la vessie; les effets secondaires sont pour la plupart bénins, ajoute la société

** Le cancer de la vessie survient lorsque des cellules anormales se développent dans la paroi de la vessie; la plupart des cas précoces ont tendance à réapparaître après le traitement

** RLMD prévoit d'entamer des essais de phase avancée dans le courant de l'année, les premiers résultats étant attendus d'ici la fin de l'année, selon l'entreprise

** Les actions sont multipliées par neuf en 2025

