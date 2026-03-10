Chine: les échanges commerciaux décollent malgré une baisse des exportations vers les Etats-Unis

Le port de Nanjing, dans la province du Jangsu dans l'est de la Chine, le 10 mars 2026 ( CN-STR / - )

Les échanges commerciaux de la Chine ont fortement augmenté en ce début d'année comparé à la même période en 2025, selon des données officielles publiées mardi, dépassant largement les prévisions, et malgré une baisse des échanges avec les Etats-Unis.

Les exportations de janvier et février, en cumulé, ont augmenté de 21,8% sur un an, d’après l’Administration générale des douanes, dépassant une prévision de Bloomberg fondée sur une enquête auprès d’économistes qui anticipait une hausse limitée à 7,2%.

Les importations sur la même période ont également bondi de 19,8%, selon les données officielles, là encore au-dessus de la prévision de Bloomberg, qui tablait sur une croissance de 7%.

"Les exportations devraient rester solides compte tenu de la récente baisse des droits de douane américains et de la forte demande de semi-conducteurs", soutient Zichun Huang, de Capital Economics.

D'autres données officielles publiées lundi ont montré que les prix à la consommation au niveau national augmentaient à leur rythme le plus rapide depuis trois ans.

La deuxième économie mondiale a enregistré l’an dernier un excédent commercial record, offrant une bouée de sauvetage cruciale à Pékin alors que le marché intérieur a perdu du dynamisme.

Mais à l’échelle mondiale, la Chine a enregistré d’importantes hausses de ses exportations de produits tels que les automobiles, les vêtements et les appareils ménagers au cours des deux premiers mois de l’année, selon les données des douanes.

La forte croissance des exportations va probablement "renforcer" l’argument des partenaires commerciaux préoccupés par l’énorme déséquilibre commercial de la Chine, a écrit Zhiwei Zhang, président et chef économiste de Pinpoint Asset Management, dans une note.

- Droits de douane américains -

Lors d’une conférence de presse vendredi, en marge des réunions politiques des "Deux Sessions" à Pékin, le ministre du Commerce Wang Wentao a reconnu que le commerce extérieur de la Chine devait être rééquilibré.

"Les exportations et les importations sont comme les deux roues d’un véhicule. Si elles sont équilibrées, le véhicule roule en douceur et va plus loin", a déclaré M. Wang.

M. Zhang, de Pinpoint Asset Management, a ajouté que de fortes exportations et un objectif de croissance officiel plus faible "laissent penser que la Chine ne lancera probablement pas de mesures de relance de sitôt".

Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 11% sur la période, selon les données officielles, sous l'effet des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Leur montant s'est élevé à 67,24 milliards de dollars en janvier et février, contre 75,56 milliards de dollars sur la même période l’an dernier, d’après ces chiffres.

Parallèlement, les exportations de la Chine vers l’Union européenne ont bondi de 27,8% sur un an pendant cette période.

De leur côté, les exportations vers les pays de l'ASEAN ont augmenté de 29,2% sur un an.

- Flambée des prix du pétrole-

"Les événements au Moyen-Orient vont alourdir la facture des importations de pétrole de la Chine mais peser sur ses volumes d’importation", soutient Mme Huang dans une note.

Les inquiétudes concernant l’économie mondiale se sont intensifiées ces derniers jours, après une flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui paralyse le trafic dans le détroit d’Ormuz, un passage crucial.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, a acheté 16% de brut en plus sur les mois de janvier et février réunis, ont montré mardi les données des douanes.

Pékin a promis de faire de la consommation intérieure le principal moteur de sa croissance économique, en remplaçant progressivement les secteurs traditionnels que sont les exportations et l’industrie manufacturière.

Mais les résultats sont globalement restés mitigés, la population hésitant à dépenser dans un contexte économique difficile.