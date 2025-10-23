Reliance recalibre ses importations de pétrole russe pour s'aligner sur les lignes directrices de l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Reliance Industries Ltd

RELI.NS , le principal acheteur indien de pétrole russe, prévoit d'ajuster les importations de brut en provenance de Moscou pour s'aligner sur les directives du gouvernement indien, a déclaré un porte-parole de la société, après que les États-Unis et l'Europe ont renforcé les sanctions contre la Russie.

"Le recalibrage des importations de pétrole russe est en cours et Reliance s'alignera pleinement sur les directives du gouvernement indien en ce qui concerne l'ampleur du recalibrage", a déclaré Reliance en réponse à une question de Reuters qui souhaitait savoir si l'entreprise prévoyait de réduire ses importations de pétrole brut en provenance de Russie.