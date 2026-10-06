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Reliance obtient un sursis judiciaire contre l'interdiction d'apposer la mention « boisson énergétique » sur les produits de la marque Campa
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 08:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Reliance est la quatrième entreprise à contester l'interdiction de l'étiquette

* Red Bull avait auparavant obtenu un sursis lui permettant d'utiliser l'étiquette « boisson énergétique »

* Reliance affirme que ses activités sont affectées; les États procèdent déjà à la saisie des stocks

* Campa est la marque à bas prix lancée par Reliance pour concurrencer Coca-Cola et Pepsi

(Refonte de l'article pour refléter le sursis obtenu par Reliance devant les tribunaux)

par Arpan Chaturvedi et Munsif Vengattil

Mardi, un tribunal a autorisé Reliance Industries RELI.NS , la société de Mukesh Ambani, à continuer de commercialiser les produits de sa marque Campa en tant que « boissons énergétiques », un soulagement pour sa division boissons qui affirmait qu’une interdiction d’étiquetage prononcée par l’autorité indienne de sécurité alimentaire mettait en péril son activité.

Cette décision fait suite à un recours déposé ce mois-ci, qui contestait une ordonnance du 30 juin de l’autorité indienne de sécurité alimentaire enjoignant aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation « boissons énergétiques » de cesser d’utiliser cette désignation.

PepsiCo PEP.O et Monster Beverage MNST.O ont poursuivi en justice l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) la semaine dernière, tandis que la société autrichienne Red Bull a obtenu un sursis judiciaire lui permettant de continuer à utiliser cette appellation.

Lors de l’audience de mardi, la Haute Cour de Delhi a demandé à l’avocat de la FSSAI pourquoi l’autorité de régulation n’avait pas adressé de notification à Reliance avant de rendre son ordonnance, indiquant à l’agence qu’il n’était « jamais trop tard » pour corriger son erreur.

La cour examinera à nouveau l’affaire le 5 novembre. Elle doit également entendre des requêtes similaires de la part de PepsiCo et de Monster Beverage plus tard dans la journée de mardi.

La campagne de répression menée par la FSSAI s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de sécurité alimentaire à l’échelle nationale cette année – comprenant des perquisitions, des fermetures et de nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’avertissement –, motivée par des inquiétudes croissantes concernant les risques sanitaires posés par ces produits.

Reliance détient un stock de produits finis comprenant 168 millions de canettes et 120 millions de bouteilles en plastique, ainsi que des emballages pré-imprimés pour 400 millions de canettes et 360 millions de bouteilles supplémentaires portant la mention « Energy Drink », a-t-elle indiqué dans son dossier déposé en octobre.

Les autorités de l’État ont saisi les stocks de Reliance et ordonné aux plateformes de commerce en ligne de retirer ces produits, ce qui a entraîné une « perturbation considérable » de ses activités commerciales, a déclaré Reliance Consumer Products, la branche boissons de Reliance, dans son rapport.

La FSSAI n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reliance a relancé la marque Campa en 2023 et s’est appuyée sur son réseau de distribution et ses prix bas pour concurrencer Coca-Cola KO.O et PepsiCo. L’interdiction de cette mention menace ses ambitions sur le marché indien des boissons énergétiques, en forte croissance, où les ventes au détail progressent de 12,6% par an, dépassant la croissance enregistrée aux États-Unis et en Chine, selon Euromonitor.

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