Reliance, le groupe d'Ambani, prévoit d'introduire Jio en bourse d'ici 2026, selon son président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Jio vise une introduction en bourse au premier semestre 2026

*

Meta et Reliance annoncent une coentreprise de 100 millions de dollars

*

Google va établir la région Cloud de Jamnagar pour Reliance

(Réécrit tout au long, ajoute des détails sur les plans d'IA, le commentaire d'un analyste au paragraphe 5) par Chandini Monnappa et Aleef Jahan C S

Reliance Industries RELI.NS , dirigée par Mukesh Ambani, prévoit d'introduire en bourse sa branche télécoms et numérique Jio Platforms d'ici à la mi-2026, a déclaré son président vendredi, l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'Inde.

Lors de son assemblée générale annuelle vendredi, Reliance a également indiqué qu'il créait une unité d'intelligence artificielle avec Google GOOGL.O d'Alphabet et Meta META.O comme partenaires stratégiques.

Le président milliardaire du groupe, Mukesh Ambani, a pour la première fois indiqué en 2019 qu'il prévoyait de coter Jio dans les cinq ans. Vendredi, il a déclaré aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle que Jio se préparait à déposer une demande d'introduction en bourse l'année prochaine.

Reuters a rapporté en exclusivité en juillet que Jio avait décidé de ne pas lancer son introduction en bourse prévue pour 2025. À l'époque, les analystes l'évaluaient à plus de 100 milliards de dollars.

Selon Saurabh Parikh, analyste principal à l'ICRA, Jio n'est pas pleinement valorisé au sein du portefeuille plus large de Reliance dans les secteurs de la pétrochimie et de la vente au détail, et une cotation séparée permettrait de débloquer une valeur plus élevée pour l'unité des télécommunications et du numérique.

Jio Platforms héberge le plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde, Reliance Jio Infocomm, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs.

Soutenue par des investisseurs internationaux tels que Meta, Google et KKR KKR.N , elle a joué un rôle central dans les efforts déployés par Ambani pour diversifier Reliance au-delà du pétrole et des produits chimiques, dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail et de la technologie, l'IA étant désormais un pilier essentiel de sa stratégie de croissance.

Reliance et Meta ont annoncé vendredi une nouvelle coentreprise d'IA avec un investissement initial d'environ 100 millions de dollars. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré lors de l'assemblée générale annuelle que la nouvelle unité fournira aux entreprises indiennes les modèles d'IA à source ouverte de Meta.

Sundar Pichai, directeur général de Google, a également déclaré à l'assemblée générale annuelle que son entreprise s'associait à Reliance pour utiliser l'IA dans ses activités liées à l'énergie, à la vente au détail, aux télécommunications et aux services financiers, et qu'elle établirait une région de Jamnagar Cloud dédiée à Reliance.

Reliance a également défini cinq priorités pour la prochaine phase de croissance de Jio, qui comprend la promotion de l'"IA partout pour tous" et l'expansion des opérations à l'étranger.