Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA - Le fabricant des lunettes Ray-Ban a publié jeudi un chiffre d'affaires meilleur que prévu au titre du troisième trimestre, stimulé par de fortes ventes de produits connectés et un maintien de la croissance en Amérique du Nord, son principal marché.

* MERCIALYS MERY.PA a fait état jeudi d'une hausse de 2,6% à périmètre constant des loyers facturés sur les neuf premiers mois de l'année, à 134,2 millions d'euros, citant une fréquentation supérieure à la moyenne nationale et un taux d'occupation élevé.

* VIRBAC VIRB.PA a relevé jeudi son objectif annuel de chiffre d'affaires et fait état d'une hausse de 7,8% de son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année.

* AÉROPORTS DE PARIS (ADP) ADP.PA a fait état jeudi d'un trafic groupe en septembre de 33,7 millions de passagers, en hausse de 2,4%.

* JCDECAUX JCDX.PA a annoncé jeudi avoir un contrat de renouvellement auprès de Culture Presse.

* ROCHE ROG.S a lancé jeudi la vente directe aux Etats-Unis de son traitement antigrippal Xofluza, au prix réduit de 50 dollars, à la suite de mesures similaires prises par ses concurrents, dans un contexte de pression de l'administration américaine en faveur d'une baisse des prix des médicaments sur ordonnance dans le pays.

* ASOS ASOS.L a déclaré vendredi être en pourparlers avec les autorités douanières allemandes au sujet d'un litige juridique concernant le non-paiement de droits d'importation.

* VOLVO VOLVb.ST a annoncé vendredi un bénéfice d'exploitation au troisième trimestre conforme aux attentes du marché, la baisse de la demande en Amérique du Nord et du Sud ayant pesé sur les résultats.

* PORSCHE PSHG_p.DE - Le conseil de surveillance du groupe s'est mis d'accord sur le successeur du président du directoire Oliver Blume, a rapporté vendredi le quotidien Bild, citant six sources anonymes.

* MAN GROUP EMG.L a enregistré une hausse de 22% de ses actifs sous gestion, atteignant un niveau record de 213,9 milliards de dollars au cours des 12 mois se terminant le 30 septembre, dépassant ainsi les attentes des analystes, malgré une année marquée par une forte volatilité des marchés et des incertitudes géopolitiques.

* YARA YAR.OL a dépassé vendredi les prévisions de bénéfice ajusté pour le troisième trimestre, grâce à la hausse des prix et à la réduction des coûts.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N3VR0E3

(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)