Reliance Jio, propriété d'Ambani, envisage une offre publique de 2,5 % dans le cadre de l'introduction en bourse de l'Inde en 2026, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'introduction en bourse de Reliance Jio d'Ambani est la plus attendue en Inde en 2026

Reliance attend un changement de réglementation car il ne souhaite introduire que 2,5 % de ses actions, selon des sources

Jefferies a évalué l'entreprise à 180 milliards de dollars

Ambani a déclaré que l'objectif de l'introduction en bourse était le premier semestre 2026

(Ajoute des détails sur les revenus de Reliance Jio au paragraphe 8, et le contexte de l'introduction en bourse de la vente au détail au paragraphe 12) par Amy-Jo Crowley, Jayshree P Upadhyay, Kane Wu et Aditya Kalra

Reliance Jio Platforms envisage une introduction en bourse cette année qui permettrait d'introduire en bourse 2,5 % de la société, ont déclaré des personnes familières avec le sujet, ce qui pourrait en faire la plus grande introduction en bourse du pays, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

L'entreprise, dirigée par Mukesh Ambani, est la société mère du plus grand opérateur de télécommunications de l'Inde, Reliance Jio, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs. Ses débuts constituent l'introduction en bourse la plus attendue du pays cette année.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé que la valorisation de Reliance Jio s'élevait à 180 milliards de dollars. À cette valeur, la vente d'une participation de 2,5 % permettrait de lever 4,5 milliards de dollars, ce qui éclipse l'introduction en bourse de Hyundai Motor India HYUN.NS de 3,3 milliards de dollars en 2024.

Au cours des six dernières années, Jio s'est diversifié dans l'intelligence artificielle et a levé des fonds auprès d'investisseurs de renom, notamment KKR KKR.N , General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority.

Reliance souhaiterait n'inscrire à la cote que 2,5 % des actions de Jio compte tenu de la taille de l'entreprise, ont indiqué les sources, même si une proposition de l'autorité indienne de régulation des marchés visant à réduire la taille minimale des ventes d'actions pour les grandes entreprises cherchant à s'introduire en bourse à 2,5 % au lieu de 5 % est en attente d'approbation par le ministère des finances.

"La préférence va à la cotation de 2,5 % à ce stade, si la loi est modifiée, car un montant inférieur crée une plus grande tension sur les prix", a déclaré l'une des sources directement informées, ajoutant que certains banquiers proposaient une évaluation de 200 à 240 milliards de dollars pour l'entreprise, bien que Reliance n'ait pas encore décidé d'un chiffre ferme.

Reliance RELI.NS n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Les sources ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer publiquement.

En règle générale, 75 à 80 % des revenus annuels des plateformes Jio proviennent de ses activités de télécommunications.

MARCHÉ INDIEN DES INTRODUCTIONS EN BOURSE EN PLEINE EFFERVESCENCE

Il n'a pas encore été décidé si l'introduction en bourse de Jio serait une offre de vente, qui permet aux actionnaires existants de vendre leurs actions au public, ou si elle impliquerait également l'émission de nouvelles actions. L'introduction en bourse de Hyundai en Inde, par exemple, était une offre de vente et n'a pas permis de lever de nouveaux fonds.

La cotation de Jio s'ajouterait à la forte dynamique du marché indien des introductions en bourse au cours des deux dernières années; celui-ci s'est classé au deuxième rang mondial des marchés primaires d'émission d'actions en 2025, avec 21,6 milliards de dollars levés au 18 décembre, selon les données du LSEG.

Reliance prévoit également de coter son unité de vente au détail, mais cela ne se fera probablement pas avant 2027 ou 2028, ont déclaré des sources à Reuters.

En 2019, Mukesh Ambani a indiqué pour la première fois qu'il prévoyait de coter Jio dans les cinq ans. L'année dernière, Reuters a rapporté qu'il avait retardé l'offre au-delà de 2025, car la société souhaitait une évaluation plus élevée en se développant dans d'autres activités numériques de niche.

DEUX BANQUES TRAVAILLENT SUR LE PROSPECTUS

Reliance Jio s'apprête également à affronter Elon Musk, qui devrait lancer le service internet Starlink en Inde dans les mois à venir. Jio a également conclu un partenariat avec Nvidia

NVDA.O pour développer une infrastructure d'IA.

En août, Mukesh Ambani a déclaré que Jio serait cotée en bourse au cours du "premier semestre 2026". Le calendrier de cotation dépend des conditions du marché, a déclaré l'une des sources.

Bien que des nominations officielles n'aient pas encore été faites, des banquiers de Morgan Stanley MS.N et de la banque indienne Kotak travaillent déjà avec Reliance sur la rédaction des documents relatifs à l'introduction en bourse de Jio, qui peut être un processus de longue haleine, a déclaré une cinquième source ayant une connaissance directe de la situation.

Reliance attend que la règle des 2,5 % de flottant soit approuvée par le ministère des finances et la taille de la vente pourrait changer dans les mois à venir, a ajouté la personne.

Reliance s'attend à ce que de nombreux investisseurs étrangers qui ont investi dans la société ces dernières années cherchent à sortir par le biais de l'introduction en bourse, a déclaré la personne.

Morgan Stanley et Kotak n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.