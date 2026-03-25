Reliance Jio est en pourparlers avec des investisseurs pour vendre 8 % de leurs participations individuelles dans le cadre d'une introduction en bourse, d'après certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'introduction en bourse de Reliance Jio pourrait être la plus importante jamais réalisée en Inde

* Jio Platforms abrite le géant des télécommunications et des entreprises d'IA

* Les investisseurs étrangers détiennent environ 33 % de Jio Platforms

(Ajoute des détails, des commentaires de sources; paragraphes 10-14) par Kane Wu, Aditya Kalra et Vibhuti Sharma

La société Reliance Jio Platforms du milliardaire indien Mukesh Ambani a engagé des pourparlers avec 13 investisseurs étrangers de premier plan en vue de céder 8 % de leurs participations individuelles dans le cadre d'une prochaine cotation à Mumbai de la société de télécommunications et d'intelligence artificielle, ont indiqué des sources au fait de la question.

Jio Platforms, la société d'Ambani qui abrite la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en termes d'utilisateurs après China Mobile 600941.SS , devrait déposer une demande d'approbation pour son introduction en bourse à Mumbai dès cette semaine.

Parmi les principaux investisseurs figurent Meta, avec une participation de 9,99 %, et Google, avec 7,73 %, suivis par Vista Equity Partners et KKR. Trois fonds souverains du Golfe, le Public Investment Fund, Mubadala et Abu Dhabi Investment Authority sont également des investisseurs.

La vente de la participation "représenterait environ 8 % pour tout le monde", a déclaré l'une des deux sources impliquées dans le processus d'introduction en bourse, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, les discussions étant confidentielles.

KKR s'est refusé à tout commentaire, tandis que Reliance et les autres investisseurs n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les calculs de Reuters montrent que la vente par chaque investisseur de 8 % de sa participation implique effectivement environ 2,5 % du total des actions en circulation de Reliance Jio offertes lors de l'introduction en bourse, comme cela a été prévu.

Meta vendant 8 % de sa participation de 9,99 % signifierait une vente de 0,8 % de la part du géant américain de la technologie, par exemple.

Bien que les négociations aient porté sur la vente par chaque investisseur de 8 % de sa participation, les chiffres définitifs pourraient encore changer.

L'introduction en bourse de Reliance Jio est structurée comme une offre de vente, une stratégie courante en Inde où les entreprises ne lèvent pas de nouveaux fonds et où les actionnaires existants cèdent leurs parts, qui seront reprises par le public et d'autres investisseurs.

"La vente totale des participations sera de 2,5 % à 3 %", a déclaré la deuxième source au courant des projets d'introduction en bourse. "Reliance veut laisser de l'argent sur la table pour les petits investisseurs et il n'y a pas encore de décision sur l'évaluation de l'entreprise".

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars grâce à la vente de participations à des investisseurs étrangers.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé la valorisation de Reliance Jio à 180 milliards de dollars. Des sources ont déclaré à Reuters en janvier que l'introduction en bourse pourrait valoir jusqu'à 4 milliards de dollars, bien que les chiffres définitifs ne soient décidés que plus tard.

Reliance Jio Platforms a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai.