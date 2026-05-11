Reliance Jio d'Ambani : les activités et les investisseurs de la future société cotée en Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant le plan de levée de fonds aux paragraphes 17 et 18)

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, se prépare à solliciter les autorisations réglementaires pour une cotation à la Bourse de Mumbai, dans le cadre de ce qui devrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays.

Voici les faits et chiffres concernant Jio Platforms, qui abrite la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en nombre d'utilisateurs après China Mobile

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ACTIVITÉ TÉLÉCOMS

Reliance Jio Platforms est une filiale du conglomérat pétrolier et de distribution Reliance Industries RELI.NS , propriété de Mukesh Ambani. Elle est surtout connue pour son activité de télécommunications, Reliance Jio Infocomm, qui est le premier opérateur du pays avec plus de 500 millions d'abonnés.

Lancée en 2016, cette division, communément appelée Jio, a porté un coup dur à ses concurrents tels que Bharti Airtel

BRTI.NS et Vodafone-Idea VODA.NS en proposant initialement des forfaits voix et données gratuits.

Cette initiative, s'inscrivant dans la stratégie habituelle d'Ambani consistant à proposer des prix ultra-bas pour attirer les consommateurs, a permis d'élargir sa base de clients et a permis à de nombreux Indiens d'accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Jio affirme détenir actuellement environ 60 % du trafic de données en Inde.

Ces dernières années, Reliance Jio Platforms s'est diversifiée au-delà des télécommunications pour se lancer dans l'IA, le cloud et les services de réseau d'entreprise, ainsi que dans le développement d'applications. En 2023, Nvidia NVDA.O a annoncé un partenariat en matière d'IA avec Reliance pour développer une infrastructure cloud et des modèles linguistiques.

LA DIRECTION

Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, est le président de Jio Platforms. Ses trois enfants – Akash, Anant et Isha – siègent au conseil d'administration. Akash Ambani, son fils aîné, est le président de la division télécoms phare de la société, Reliance Jio Infocomm.

Reliance Industries détient 66,43 % des parts de Jio Platforms.

Kiran Thomas est le directeur général de Jio Platforms.

CHIFFRES CLÉS ET ÉVALUATION

Le chiffre d'affaires de Reliance Jio Platforms pour le dernier exercice clos en mars 2025 s'est élevé à 13,65 milliards de dollars. Mais 90 % de ce montant provenait uniquement de l'activité de télécommunications, qui, selon la société, a connu une croissance annuelle de 13 % depuis 2020-2021.

Reliance Jio Platforms a enregistré un bénéfice après impôts de 2,8 milliards de dollars au cours de l'année.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé la valorisation de Reliance Jio à 180 milliards de dollars. Des sources ont déclaré à Reuters en janvier que l'introduction en bourse pourrait atteindre 4 milliards de dollars, bien que les chiffres définitifs ne soient fixés qu'ultérieurement.

INVESTISSEURS DE RENOM

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs internationaux en échange d'une participation d'environ 33 %, pour une valorisation comprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

Des acteurs mondiaux tels que Meta Platforms META.O , Alphabet

GOOGL.O et KKR ont investi dans la société, alors qu'Ambani cherchait à faire de Jio Platforms la pièce maîtresse de ses ambitions technologiques.

Parmi les autres investisseurs figurent General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority. Meta détient une participation de 9,9 % dans la société, suivie par Google avec 7,7 %.

LE PARCOURS VERS L'INTRODUCTION EN BOURSE Le dépôt du dossier, initialement prévu dès le mois de mars, a été repoussé en raison du ralentissement des introductions en bourse suite au déclenchement du conflit en Asie occidentale, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour les nouvelles cotations. L'introduction en bourse, qui devait initialement prendre la forme d'une simple offre de vente dans le cadre de laquelle des investisseurs étrangers auraient cédé une partie de leurs participations, est désormais envisagée comme une opération de levée de fonds , visant à émettre des actions représentant 2,5 % de la valeur de la société.

L'introduction en bourse de la société a été longtemps retardée. En 2019, Ambani avait déclaré que Jio « s'orienterait vers » une cotation en bourse dans les cinq ans, mais ces projets ont ensuite été reportés à 2025.

La société a engagé 17 banques pour gérer son offre.