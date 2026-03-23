Reliance Jio d'Ambani : activités et investisseurs de l'entreprise en passe d'être introduite en bourse

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Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, se prépare à déposer des documents en vue d'obtenir les approbations réglementaires pour une cotation à Mumbai , dans ce qui devrait être la plus grande offre d'actions jamais réalisée dans le pays.

Voici des faits et des chiffres sur Jio Platforms, qui abrite la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en termes d'utilisateurs après China Mobile

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ACTIVITÉS DE TÉLÉCOMMUNICATION

Reliance Jio Platforms est une unité du conglomérat pétrole-détail d'Ambani, Reliance Industries RELI.NS . Elle est surtout connue pour son activité de télécommunications - Reliance Jio Infocomm, qui est le plus grand acteur du pays avec plus de 500 millions d'abonnés.

Lancée en 2016, l'entreprise de télécommunications, communément appelée Jio, a frappé durement ses rivaux tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone-Idea VODA.NS en proposant initialement des forfaits gratuits pour la voix et les données.

Cette initiative, qui s'inscrit dans la stratégie habituelle d'Ambani consistant à proposer des prix défiant toute concurrence pour attirer les consommateurs , a permis à Jio d'augmenter sa clientèle et à de nombreux Indiens d'accéder pour la première fois à des plateformes telles que YouTube et Facebook.

Jio affirme détenir actuellement une part d'environ 60 % du trafic de données en Inde.

Ces dernières années, Reliance Jio Platforms s'est diversifiée au-delà des télécommunications en proposant des services d'IA, de cloud et de réseau d'entreprise, ainsi que le développement d'applications. En 2023, Nvidia NVDA.O a annoncé un partenariat d'IA avec Reliance pour développer une infrastructure en nuage et des modèles de langage.

LE LEADERSHIP

Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, est le président de Jio Platforms. Ses trois enfants - Akash, Anant et Isha - siègent au conseil d'administration. Akash Ambani, son fils aîné, est président de l'unité de télécommunications phare de l'entreprise, Reliance Jio Infocomm.

Reliance Industries détient 66,43 % des parts de Jio Platforms.

Kiran Thomas est le directeur général de Jio Platforms.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES, ÉVALUATION

Les recettes d'exploitation de Reliance Jio Platforms pour le dernier exercice clos en mars 2025 s'élevaient à 13,65 milliards de dollars. Mais 90 % de cette somme provenait uniquement de l'activité télécom, qui, selon l'entreprise, a connu une croissance annuelle de 13 % depuis 2020-21.

Reliance Jio Platforms a enregistré un bénéfice après impôts de 2,8 milliards de dollars au cours de l'année.

En novembre, la banque d'investissement Jefferies a estimé que l'évaluation de Reliance Jio s'élevait à 180 milliards de dollars. Des sources ont déclaré à Reuters en janvier que l'introduction en bourse pourrait valoir jusqu'à 4 milliards de dollars, même si les chiffres définitifs ne seront décidés que plus tard.

DES INVESTISSEURS DE PREMIER PLAN

En 2020, Jio Platforms a levé plus de 20,5 milliards de dollars auprès de 13 investisseurs mondiaux en échange d'une participation d'environ 33 %, pour une valorisation comprise entre 57 et 65 milliards de dollars.

Des grands noms tels que Meta Platforms META.O , Alphabet

GOOGL.O et KKR ont investi dans l'entreprise, alors qu'Ambani cherchait à faire de Jio Platforms la pièce maîtresse de ses ambitions technologiques.

Parmi les autres investisseurs figurent General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority. Meta détient une participation de 9,9 % dans l'entreprise, suivie par la participation de Google de 7,7 %.

LE PARCOURS DE L'INTRODUCTION EN BOURSE

L'introduction en bourse de l'entreprise a été longtemps retardée. En 2019, Ambani a déclaré que Jio "s'orienterait" vers une cotation en bourse dans les cinq ans, mais plus tard, les plans ont été retardés en 2025.

L'entreprise a engagé 17 banques pour gérer son offre, qui ne lui permettra pas de lever de nouveaux fonds auprès du public, mais seulement de permettre à certains actionnaires de sortir du capital.