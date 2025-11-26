Reliance Industries et ses partenaires en coentreprise vont investir 11 milliards de dollars dans la capacité de traitement des données d'IA en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Une coentreprise de Reliance Industries RELI.NS investira 11 milliards de dollars sur cinq ans pour développer une capacité de données d'IA de 1 gigawatt dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, ont déclaré mercredi les entreprises et le gouvernement de l'État.

La multinationale canadienne Brookfield Corporation BN.TO et le fonds d'investissement immobilier américain Digital Realty

DLR.N sont les autres partenaires impliqués dans la coentreprise, appelée Digital Connexion.

Le projet vise à établir un campus de centres de données natifs de l'IA sur un terrain de 400 acres dans la ville de Visakhapatnam, dans l'Andhra Pradesh.

En octobre, Google GOOG.NS a révélé qu'il allait construire un centre de données d'IA à Visakhapatnam sur une période de cinq ans, ce qui devrait constituer le plus grand centre d'IA jamais créé par la major technologique en dehors des États-Unis.

L'essor récent de l'IA, qui nécessite de grandes quantités de données informatiques, a incité les entreprises à investir dans cette technologie à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné une croissance sans précédent des centres de données dans le monde.

Selon le consultant immobilier Colliers, la capacité des centres de données en Inde devrait plus que tripler pour atteindre 4,5 gigawatts d'ici 2030 par rapport aux niveaux actuels.

La semaine dernière, la société informatique indienne TCS

TCS.NS a également dévoilé un partenariat avec la société de capital-investissement TPG TPG.O pour investir 2 milliards de dollars en actions afin de former une coentreprise visant à développer des centres de données d'intelligence artificielle.