Reliance et Adani mènent la poussée de l'IA en Inde avec 210 milliards de dollars d'investissements

Reliance et Adani s'engagent à investir 210 milliards de dollars dans des centres de données prêts pour l'IA

Les promesses ne sont pas à la hauteur des engagements des géants américains de la technologie

Jio de Reliance lancera cette année des centres de données prêts pour l'IA d'une capacité de 120 MW

Les plus grands conglomérats indiens intensifient leurs efforts en matière d'IA et d'infrastructure de données, Reliance RELI.NS s'engageant à investir environ 110 milliards de dollars et Adani ADEL.NS promettant 100 milliards de dollars pour faire du pays un centre émergent de développement de l'IA.

Bien que la somme soit modeste par rapport aux plus de 630 milliards de dollars que les géants américains de la technologie devraient dépenser cette année, l'Inde offre des allègements fiscaux aux entreprises étrangères opérant à partir de centres de données nationaux, ainsi que des mesures visant à attirer davantage de talents dans le domaine de l'IA.

"Notre volonté est claire: rendre l'intelligence aussi omniprésente que la connectivité", a déclaré le milliardaire Mukesh Ambani, président de Reliance, en faisant valoir que l'informatique moins chère stimulera l'innovation.

Son entreprise souhaite appliquer à l'IA le même schéma que celui qu'elle a utilisé pour perturber le marché des télécommunications en 2016 en réduisant les prix des données et en élargissant l'accès.

L'annonce de ces projets intervient alors que les principaux dirigeants se sont réunis à New Delhi pour un sommet majeur, dans un contexte d'investissements croissants de Google

GOOGL.O , Amazon AMZN.O , Meta Platforms META.O et Microsoft

MSFT.O dans l'écosystème indien de l'IA et de l'informatique dématérialisée.

Reliance et Adani bénéficient de centres de données alimentés par des énergies renouvelables, car leurs propres actifs énergétiques réduisent la dépendance à l'égard de l'énergie coûteuse du réseau. Le fait de placer les installations à proximité des centrales électriques réduit les pertes de transmission et les met à l'abri de la hausse des prix de l'électricité.

"Grâce à leur intégration en amont, les centres de données alimentés par des énergies renouvelables sont tout simplement l'option la moins chère pour eux à long terme", a déclaré Ambareesh Baliga, analyste de marché indépendant.

PARIER SUR LES CENTRES DE DONNÉES

Jusqu'à présent, l'Inde n'a joué qu'un rôle limité dans le boom mondial de l'IA, car elle ne fabrique pas de puces à grande échelle, ce qui fait des centres de données son point d'entrée le plus viable sur le marché de l'infrastructure en pleine croissance.

Jio, l'unité de Reliance, développe des centres de données de plusieurs gigawatts prêts pour l'IA, dont une installation dans la ville occidentale de Jamnagar qui devrait ajouter plus de 120 mégawatts de capacité au cours du second semestre de cette année.

Par ailleurs, Adani Enterprises a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'investir 100 milliards de dollars d'ici 2035 pour construire des centres de données compatibles avec l'IA et alimentés par des énergies renouvelables.

Reliance cherche à construire une pile d'IA entièrement intégrée en Inde, mais l'exécution et la monétisation restent des risques clés, a déclaré Aishvarya Dadheech, fondateur et directeur des investissements chez Fident Asset Management.

