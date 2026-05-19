Relay Therapeutics recule après une offre d'actions de 175 millions de dollars

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19 mai - ** L'action de Relay Therapeutics RLAY.O a reculé de 3% à 11,71 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts, lance une offre d'actions de 175 millions de dollars

** Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs et Guggenheim Securities en tant que co-chefs de file

** L'action RLAY a clôturé en baisse de 0,2% à 12,07 $ mardi, même après que la société a annoncé que son traitement expérimental, le zovegalisib, avait démontré sa capacité à réduire les malformations vasculaires et à améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares lors d'une étude de phase intermédiaire

** La société compte environ 191,6 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de dollars

** À la clôture, le titre affiche une hausse de 43% depuis le début de l'année

** Les 13 analystes sont tous optimistes, dont 6 avec une recommandation "achat fort"; le cours cible médian est de 21,50 $, selon les données de LSEG