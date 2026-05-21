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Relay Therapeutics en hausse après une levée de fonds de 275 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** L'action de Relay Therapeutics RLAY.O a progressé de 2,2 % en pré-ouverture, à 13,30 $, après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** La société a annoncé mercredi soir qu'elle avait vendu environ 22,9 millions d'actions à 12 dollars, pour un produit brut de 275 millions de dollars ** L'action RLAY a clôturé en hausse de 7,9 % à 13,02 $ mercredi, alors que la société a commercialisé une offre de 175 millions de dollars ** Tôt mardi, RLAY a déclaré que son traitement expérimental, le zovegalisib, avait démontré, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire, sa capacité à réduire les malformations vasculaires et à améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares

** Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file de l'offre d'actions ** RLAY, dont le siège est à Cambridge, dans le Massachusetts, a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D de candidats actuels ou supplémentaires de son pipeline, pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, entre autres, conformément au prospectus

** À la clôture de mercredi, l'action RLAY affichait une hausse de 54 % depuis le début de l'année. Il y a un an, l'action clôturait à 2,86 $

** Les 13 analystes couvrant le titre sont tous optimistes; le cours cible médian est de 22 dollars, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 14:09:51.

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