Relay Therapeutics chute après une offre publique de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 mai - ** L'action de Relay Therapeutics RLAY.O a reculé de 3% à 11,71 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds ** La société de biotechnologie basée à Cambridge, dans le Massachusetts, lance une offre publique de 175 millions de dollars
** Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file ** L'action RLAY a clôturé en baisse de 0,2% à 12,07 $ mardi, alors même que la société a annoncé que son traitement expérimental, le zovegalisib, s'était révélé capable de réduire les malformations vasculaires et d'améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares lors d'une étude de phase intermédiaire
** La société compte environ 191,6 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 2,3 milliards de dollars
** À la clôture, le titre affiche une hausse de 43% depuis le début de l'année
** Les 13 analystes sont tous optimistes, dont 6 recommandent un "achat fort"; le cours cible médian est de 21,50 $, selon les données de LSEG
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