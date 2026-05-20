Relay bondit grâce à des données prometteuses sur un médicament contre les troubles vasculaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mai - ** L'action de Relay Therapeutics RLAY.O a progressé de 10,34 % pour atteindre 13,32 $ mercredi après-midi, à la suite de la publication de données prometteuses concernant un médicament destiné au traitement des troubles vasculaires

** La société a déclaré mardi matin que son traitement expérimental, le zovegalisib, s'était révélé capable de réduire les malformations vasculaires et d'améliorer les symptômes chez les patients atteints de troubles vasculaires rares, selon une étude de phase intermédiaire

** Après la clôture mardi, la société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a lancé une offre publique de 175 millions de dollars

** Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs et Guggenheim Securities sont les co-chefs de file ** RLAY a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D de candidats actuels ou supplémentaires de son pipeline, pour le fonds de roulement, les dépenses d'investissement, entre autres, conformément au prospectus

** Elle compte environ 191,6 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle d'environ 2,5 milliards de dollars

** Le titre affiche désormais une hausse de 57 % depuis le début de l'année

** 6 analystes attribuent à l'action la note "achat fort", 7 la note "achat"; objectif de cours médian de 22 $, selon les données de LSEG