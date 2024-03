Relancer la natalité, assainir le secteur immobilier ou encore assurer un droit à la déconnexion : le Parlement chinois entame sa session annuelle

Il faut parfois des années pour qu'une proposition soit validée et la plupart d'entre elles n'arrivent jamais jusqu'au vote, Parti communiste contrôlant strictement les débats.

Le Parlement chinois va se pencher sur de nombreuses propositions à l'occasion de sa session annuelle, qui débute lundi 4 mars. Parmi celles-ci, l'autorisation pour les femmes célibataires de congeler leurs ovocytes, l'assainissement des pratiques dans l'immobilier, et la garantie le droit à la déconnexion.

La session annuelle du Parlement chinois, rendez-vous clé du calendrier politique national, se tient jusqu'au 11 mars. Cette session est censée afficher l'unité du pays, à grand renfort de votes à la quasi-unanimité des près de 3.000 représentants .

Les proposition étudiées doivent être approuvées par les principaux dirigeants du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir pour avoir une quelconque chance d'être adoptées, le vote au sein de l'Assemblée nationale populaire (ANP) étant étroitement contrôlé par le PCC.

Toutefois, les délégués venus de toute la Chine "jouent un rôle important dans la représentation des intérêts des citoyens sur une palette de sujets qui ne sont pas sensibles politiquement", explique Changhao Wei, chercheur associé au Centre Paul Stai China de l'École de droit de Yale (États-Unis).

Voici quelques-unes de ces propositions.

• Natalité

La natalité est un sujet de préoccupation majeure alors que la population chinoise a accéléré son déclin en 2023 . Il faut autoriser les femmes célibataires à congeler leurs ovocytes, plaide Zhao Changlong, membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), réunie depuis lundi. Les assurances médicales devraient rembourser l'accès aux antidouleurs pendant l'accouchement, défend-il aussi.

Li Shulin, délégué de l'ANP -le Parlement qui se réunit à partir de mardi-, veut relancer la natalité dans les zones rurales, notamment via des aides financières.

Tuo Qingming, délégué de l'ANP originaire du Sichuan (sud-ouest), prône la gratuité des soins médicaux pour les enfants de moins de six ans et les personnes âgées de plus de 75 ans.

Le vieillissement de la population est aussi source d'inquiétudes : un représentant propose des mesures pour renforcer le système de soins pour les patients âgés atteints de longue maladie ou les handicapés.

• Immobilier

La crise du secteur immobilier pèse sur l'économie chinoise. Nombre de promoteurs, lourdement endettés, luttent pour leur survie et ont arrêté leurs chantiers, minant toute confiance des acheteurs dans ce secteur.

Pour y remédier, Zhu Zhengfu, délégué de l'ANP, a indiqué aux médias chinois qu'il proposerait de mettre fin au système actuel qui consiste à payer un logement avant même sa construction.

• Déconnexion

Membre de l'assemblée consultative, Lyu Guoquan va lui militer pour le droit des salariés à "se reposer hors des heures de travail".

"Certains employeurs demandent à leurs employés de rejoindre des groupes de travail sur des plateformes de messagerie instantanée et d'organiser leur travail pendant leurs heures de repos, ce qui constitue une violation de leur droit au repos et à la vie privée", a-t-il déclaré au journal d'État China Daily.

Ce message fait écho à la forte pression en Chine dans les études et au travail. Las, certains jeunes renoncent désormais à une grande carrière et à l'argent au profit d'une vie simple.

• Entreprises étrangères

Jiang Ying, membre de l'assemblée consultative et présidente du cabinet Deloitte en Chine, souhaite militer pour "un meilleur cadre légal pour les entreprises étrangères" .

Plusieurs perquisitions ces derniers mois de groupes étrangers présents en Chine suscitent l'inquiétude, de même que des changements dans la loi anti-espionnage qui donnent plus de pouvoir à Pékin pour punir toute menace à la sécurité nationale.

Jiang Ying propose "d'améliorer la cohérence (...) des lois et règlements liés aux entreprises étrangères".

• Hong Kong

Au moins 30 propositions proviennent de délégués pro-Pékin vivant à Hong Kong, selon le quotidien étatique Global Times . L'une d'elles porte sur "le renforcement de l'éducation patriotique" dans ce territoire semi-autonome chinois, où Pékin a renforcé son autorité depuis l'application en 2020 d'une loi sur la sécurité nationale.

• Animaux, santé mentale, taxis

Parmi les autres idées proposées : une législation pour protéger les animaux domestiques, alors que la conscience du bien-être animal progresse dans le pays.

La santé mentale des adolescents sera aussi abordée, un délégué défendant l'idée de rembourser les séances de psychologues dont ils pourraient avoir besoin.

Un député de Mongolie-intérieure (nord) plaide lui pour relever l'âge de la retraite obligatoire à après 60 ans pour les chauffeurs de taxis, qui souvent faute d'un revenu suffisant souhaitent continuer à travailler.