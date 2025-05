Relance d'une plainte visant TotalEnergies, accusée de contribuer au "chaos" climatique

Sept plaignants et deux ONG vont déposer jeudi une plainte avec constitution de partie civile à Paris visant le géant pétrolier TotalEnergies pour ses activités dans les énergies fossiles, ont-ils annoncé à l'AFP dans un communiqué.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Après le classement sans suite en février de leur première plainte, ces sept personnes ainsi que les associations Bloom et Alliance Santé planétaire "se constituent jeudi partie civile dans l’attente de l’ouverture d’une information judiciaire", ont-ils indiqué.

Les plaignants demandent "que soit reconnue la responsabilité de TotalEnergies et de ses dirigeants et actionnaires, qui ont continuellement alimenté une stratégie climaticide tout en se mobilisant dans une fabrication du doute climatique, le tout au péril de vies humaines et de la biodiversité".

Sollicité par l'AFP, TotalEnergies a évoqué "un droit ouvert à tout justiciable que nous n’avons pas à commenter, tout en "rappelant que le parquet avait déjà considéré, de manière motivée, qu’il n’y avait, ni en fait, ni en droit, les éléments constitutifs d’une infraction".

Quatre infractions étaient visées dans la plainte de mai 2024: mise en danger d'autrui, homicide involontaire, abstention de combattre un sinistre et atteinte à la biodiversité.

Le parquet avait classé pour "infractions insuffisamment caractérisées" notamment car "si toute activité émettrice de gaz à effet de serre a un impact négatif sur le réchauffement climatique, elle n'est pas pour autant illicite en soi".

Dans le cas des accusations d'homicide involontaire, le ministère public soulignait que "le caractère multiple des facteurs pouvant conduire à la survenance d'événements climatiques graves rend impossible la démonstration d'un lien de causalité certain entre l'activité de TotalEnergies et le décès d'une personne" des suites d'une catastrophe naturelle.

Mais les plaignants insistent, soulignant l'annonce par TotalEnergies d'"une vingtaine de nouveaux investissements dans des projets d'extraction d'hydrocarbures" et "jusqu'en 2030" de "près de six milliards de dollars par an, soit 33% de ses investissements totaux, dans de nouveaux projets d'énergies fossiles".

Une plainte avec constitution de partie civile permet d'obtenir quasi-automatiquement la désignation d'un juge d'instruction.

L'action vise les actionnaires de TotalEnergies, comme le gestionnaire d'actifs BlackRock et la banque centrale de Norvège Norges Bank, le conseil d'administration du groupe pétrolier et son PDG, Patrick Pouyanné.

Quatrième major pétrolière mondiale, TotalEnergies consacre deux tiers de ses investissements dans les énergies fossiles tout en se diversifiant dans l'électricité décarbonée à partir d'éolien et de solaire, des efforts jugés insuffisants par les défenseurs du climat.

TotalEnergies est sous le coup de plusieurs actions judiciaires, à Paris ou à Nanterre.