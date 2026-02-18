REIT WP Carey en baisse après une offre de capital de 432 millions de dollars

18 février -

** Les actions de W.P. Carey WPC.N ont baissé de 3,3 % avant la cloche, à 71,68 $, après une vente d'actions de 432 millions de dollars

** La société de placement immobilier diversifiée et propriétaire de biens immobiliers commerciaux basée à New York a annoncé mardi en fin de journée () 6 millions d'actions à terme

** Le prix de l'offre a été fixé à 72 $, soit une décote de 2,9 % par rapport à la dernière vente d'actions mardi

** WPC a conclu des accords de vente à terme de 2 ans avec BofA et JP Morgan, et en cas de règlement, elle a l'intention d'utiliser le produit net pour financer de futurs investissements potentiels, rembourser la dette et pour les besoins généraux de l'entreprise

** La

vente à terme permet à la FPI de garantir le prix actuel de l'action, de reporter l'émission de nouvelles actions et de récolter les produits jusqu'à ce qu'ils soient nécessaires, et de retarder la dilution

** Avec environ 219,2 millions d'actions en circulation, WPC a une capitalisation boursière d'environ 16 milliards de dollars

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté de 15 % depuis le début de l'année et de 26 % au cours des 12 derniers mois

** Sur 13 analystes, 3 notent "acheter", 9 notent "conserver" et 1 recommande "vendre"; PT médian de 72 $, selon les données de LSEG