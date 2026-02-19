Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew arrêté, le roi appelle la justice à "suivre son cours"

Le prince Andrew, avant qu'il ne perde son titre, le 25 décembre 2022 à Sandringham, en Angleterre ( AFP / Daniel LEAL )

L'ex-prince Andrew a été arrêté et placé en garde à vue jeudi, jour de son 66e anniversaire, à la suite d'allégations de "faute dans l'exercice de fonctions officielles" liées à l'affaire Epstein, une arrestation inédite pour la monarchie britannique depuis le XVIIe siècle.

Dans un rare communiqué signé Charles R. - "R" pour Rex - le roi Charles III a réagi en affirmant que "la justice doit suivre son cours".

Soulignant avoir appris la nouvelle "avec la plus profonde inquiétude", il a affirmé apporter "son soutien et sa coopération" aux autorités britanniques. Et précisé qu'il ne ferait pas d'autres commentaires tant que la procédure serait en cours.

Selon l'agence de presse britannique PA, le prince William, héritier du trône britannique, et son épouse Kate, ont dit "soutenir" cette prise de de position du roi.

La police de Thames Valley, où se situe la résidence Royal Lodge où Andrew habitait jusqu'à en être récemment chassé par le roi, a confirmé l'arrestation d'un homme d'une soixantaine d'années, sans le nommer comme c'est l'habitude au Royaume-Uni.

Elle a aussi indiqué perquisitionner deux propriétés du sud et de l'est de l'Angleterre, sans préciser lesquelles. Selon la BBC, la luxueuse résidence de Royal Lodge, qu'Andrew a quitté début février pour s'installer à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre, en fait partie.

"Nous avons procédé (jeudi) à l'arrestation d'un homme sexagénaire, résident du Norfolk, soupçonné de manquement à ses obligations dans l'exercice d'une fonction officielle, et menons des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

- "Il le mérite" -

Le 9 février, la police de Thames Valley avait indiqué "évaluer" des allégations selon lesquelles Andrew avait transmis des informations potentiellement confidentielles à Jeffrey Epstein, notamment sur des rapports de voyages en Asie, du temps où il était envoyé spécial du Royaume-Uni pour le Commerce international, de 2001 à 2011.

Le prince Andrew au château de Windsor, le 31 mars 2024 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"Nous avons désormais ouvert une enquête sur cette accusation de manquement dans l'exercice d'une fonction publique", a annoncé jeudi son commissaire adjoint, Oliver Wright, cité dans ce communiqué.

La nouvelle a été accueillie avec joie par beaucoup, tant l'hostilité de l'opinion publique britannique envers celui qui reste huitième dans la ligne de succession au trône s'était amplifiée ces dernières années, au fil de révélations qui font régulièrement la Une des journaux.

"Je suis ravie, c'est un message fort", a indiqué à l'AFP Emma Carter, avocate de 55 ans. "Il le mérite. Il s'est caché derrière ses privilèges et la popularité de la reine pendant trop longtemps", a-t-elle ajouté.

"Je pensais qu'ils étaient intouchables, c'est bien de savoir qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi, cela montre que la justice fonctionne", a également souligné Maggie Yeo, retraitée de 59 ans, tout en se disant "désolée" pour le roi, soigné pour un cancer.

Ces derniers jours, différentes forces de police à travers le pays avaient indiqué examiner des documents contenus dans la dernière livraison des dossiers Epstein, publiés le 30 janvier par le ministère américain de la Justice.

De nouvelles accusations en avaient émergé à l'encontre de l'ex-prince, déchu de tous ses titres royaux par le roi en octobre.

- Agressions sexuelles -

La police de Thames Valley avait par ailleurs indiqué "examiner" des allégations selon lesquelles une femme avait été envoyée au Royaume-Uni par le pédocriminel américain Jeffrey Epstein en 2010 pour avoir des relations sexuelles avec Andrew, dans sa résidence de Windsor.

Photo non datée, prise dans un lieu non divulgué et diffusée par le département de la Justice américain, le 30 janvier 2026, dans le cadre de l'affaire Jeffrey Epstein, montrant l'ancien prince britannique Andrew à quatre pattes au-dessus d'une femme allongée sur le sol ( US DEPARTMENT OF JUSTICE / Handout )

Elle n'a cependant pas évoqué ces accusations jeudi.

Andrew, qui a aussi été accusé par l'Américaine Virginia Giuffre d'agressions sexuelles remontant à l'époque où elle avait 17 ans, a toujours nié les accusations contre lui.

Les frères et sœurs de Virginia Giuffre se sont dit "soulagés par la nouvelle que personne n'est au-dessus des lois, pas même la royauté", estimant dans un communiqué qu'Andrew n'avait "jamais été un prince".

En 2022, une action en justice intentée par cette victime d'Epstein contre l'ex-prince s'était soldée par un accord à l'amiable de plusieurs millions de livres.

Andrew n'a fait aucune déclaration depuis octobre sur les nouvelles allégations contre lui.

La tentaculaire affaire Epstein a mis en cause de multiples personnalités à travers le monde. Elle éclabousse particulièrement le Royaume-Uni avec des soupçons entourant aussi l'ex-ambassadeur et ministre travailliste Peter Mandelson, également soupçonné d'avoir transmis des informations sensibles au financier américain.