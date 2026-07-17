Regenxbio s'effondre après une émission d'actions à prix très réduit de 100 millions de dollars

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17 juillet - ** Les actions de Regenxbio ( RGNX.O ) ont chuté de 17,3% vendredi avant l'ouverture, à 9,26 dollars, après l'annonce du prix d'une levée de fonds complémentaire de 100 millions de dollars ** La société de biotechnologie basée à Rockville, dans le Maryland, annonce une émission d' d'environ 11,1 millions d'actions, dont environ 1,1 million de bons de souscription préfinancés, au prix de 9 dollars

** Cette opération, qui représente environ 21% des actions en circulation, a été fixée avec une décote de 19,6% par rapport au dernier cours de clôture

** Morgan Stanley, JP Morgan, Leerink et Mizuho agissent en tant que co-chefs de file ** RGNX prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour financer, entre autres, des essais cliniques, des dépenses d’investissement, le fonds de roulement, le développement de son portefeuille de produits candidats et le remboursement de sa dette, conformément au prospectus ** Le mois dernier, RGNX a annoncé que la FDA américaine est revenue sur son refus concernant Navsunli, sa thérapie génique destinée au traitement d’une maladie rare, et qu’elle soutenait la demande d’autorisation accélérée; la société a également déclaré avoir reçu un paiement d’étape de 100 millions de dollars de la part de son partenaire AbbVie ABBV.N pour son médicament contre une maladie oculaire

** Jusqu'à jeudi, l'action RGNX avait progressé de 62% au cours du mois dernier, affichant toutefois une baisse de 22% depuis le début de l'année

** Sur 13 courtiers, 12 attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, et 1 la note “conserver”; l’objectif de cours médian est de 22,50 dollars, selon les données de LSEG