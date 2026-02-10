Regenxbio chute après le rejet par la FDA d'une thérapie génique pour une maladie rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février -

** Les actions du développeur de médicaments Regenxbio

RGNX.O chutent de 14 % à 8,85 $ avant la mise sur le marché ** La Food and Drug Administration (FDA) refuse d'approuver la thérapie génique pour une maladie rare appelée syndrome de Hunter, citant l'incertitude concernant la conception de l'essai

** La société prévoit de rencontrer la FDA pour soumettre à nouveau sa demande de mise sur le marché afin de fournir des preuves supplémentaires sur la population de patients et des données cliniques supplémentaires à plus long terme

** L'action est environ 36% en dessous de son plus haut intraday de 52 semaines de 16,19 $ atteint le 22 janvier 2026

** La note moyenne de 13 analystes sur le titre est 'achat' et leur objectif de prix médian est de 29 $ - selon les données compilées par le LSEG

** L'action RGNX a chuté d'environ 28% depuis le début de l'année, contre une hausse de 6,8% de l'indice S&P 500 Biotechnology .SPLRCTKBI