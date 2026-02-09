Regenxbio chute après le rejet par la FDA d'une thérapie contre une maladie rare

9 février - ** Les actions du développeur de médicaments Regenxbio RGNX.O chutent de 19,4 % à 8,31 $ après les heures d'ouverture

** La société déclare que la FDA a refusé d'approuver sa thérapie génique RGX-121 pour le traitement d'une maladie neurodégénérative rare appelée syndrome de Hunter

** La société indique que la FDA a donné plusieurs raisons de ne pas approuver la thérapie génique, y compris l'incertitude concernant les critères d'éligibilité à l'étude

** La société prévoit de travailler avec la FDA sur la voie à suivre pour soumettre à nouveau la demande de mise sur le marché

** RGNX a gagné 86,3 % en 2025