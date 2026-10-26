Regeneron prolonge son accord aux États-Unis pour un approvisionnement supplémentaire en traitement contre Ebola

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REGN.O , de Regeneron, a annoncé lundi avoir prolongé son accord avec une autorité sanitaire américaine afin de fournir des quantités supplémentaires de son traitement contre Ebola, alors que l'épidémie prend de l'ampleur en Afrique.

Voici quelques détails:

* Le nouvel accord conclu avec la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) américaine, qui prolonge un contrat de 2020, prévoit que Regeneron fournisse des doses de son médicament Inmazeb jusqu’en 2031 pour un montant d’environ 270 millions de dollars

* La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé l’Inmazeb en 2020 pour le traitement de l’infection causée par le virus Ebola Zaïre

* L'épidémie actuelle d'Ebola est causée par la souche Bundibugyo, pour laquelle il n'existe aucun traitement antiviral spécifique approuvé ni aucun vaccin homologué

* Regeneron a indiqué qu’elle testait son traitement expérimental, le maftivimab, en tant que traitement potentiel contre le virus Bundibugyo

* L'épidémie, signalée pour la première fois en République démocratique du Congo en mai, s'est désormais propagée à quatre pays d'Afrique de l'Est, centrale et occidentale — ce qui représente la plus vaste propagation géographique de toutes les épidémies d'Ebola survenues à ce jour sur le continent

* L'épidémie actuelle a infecté près de 10 000 personnes et fait plus de 4 800 morts au Congo

* La maladie peut provoquer de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, des hémorragies internes et externes