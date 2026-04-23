Regeneron offrira des prescriptions aux prix de la nation la plus favorisée, selon Trump

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Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que Regeneron avait accepté d'offrir des prescriptions aux prix de la nation la plus favorisée.